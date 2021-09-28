Эксперты включили Москву в топ-5 лучших городов мира

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Москва вошла в топ-5 лучших городов мира по версии рейтинга The World‘s 100 Best Cities, который составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
Столица РФ заняла четвертое место на основе анализа таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса.
"Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Оценка каждого города складывается из шести основных категорий – место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. Москва отметилась в категории "продукт" по инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей, а также заняла вторую позицию в категории "место" за безопасность и доступность качественных парков.
Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столица России значительно улучшила позиции в категории "экономическое процветание", поднявшись с 64-го места на 25-е.
Ранее стало известно, что Москва вошла в число городов, в которых за период с 2017 по 2020 год снизилось загрязнение атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Минприроды. Также в лидеры по этому показателю вышли Братск, Красноярск, Новокузнецк, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск и Липецк.
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