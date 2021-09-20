Стало известно, в каких городах снизился уровень загрязнения атмосферного воздуха

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В период с 2017 по 2020 год, по данным Росгидромета, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в 7 городах. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
В ведомстве отметили, что среди городов, где уровень загрязнения воздуха снизился, – Братск, Красноярск, Новокузнецк, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск и Липецк.
Как сообщается, по данным за 2018, 2019 и 2020 годы, в список городов с наибольшими показателями выбросов в атмосферу вредных веществ вошли Норильск, городской округ Новокузнецкий, Череповец, Липецк, городской округ Рефтинский и Челябинск.
Проект "Чистый воздух", участниками которого стали семь городов, направлен на улучшение экологической обстановки в 12 крупных промышленных центрах: в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
Ранее профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга заявил, что для решения экологических проблем в мегаполисах нужна помощь ученых-химиков. Он также отметил, что химические вещества позволяют беспрерывно наблюдать за состоянием среды города, а работа специалистов предупреждает возникновение и накопление опасных отходов.
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