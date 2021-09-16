Александр Мажуга: экологии мегаполисов нужна помощь ученых-химиков

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что для решения экологических проблем в мегаполисах нужна помощь ученых-химиков.
"Решить проблемы мегаполисов невозможно без привлечения ученых-химиков. Это связано с тем, что избавить город от загрязнений, предложить способы утилизации мусора и очистить природные объекты без химии сегодня никак не получится", – сказал Мажуга.
Он также отметил, что химические вещества позволяют беспрерывно наблюдать за состоянием среды города, а работа специалистов предупреждает возникновение и накопление опасных отходов. Ученые-химики находят применение новым материалам и технологиям, а научный подход в этом вопросе предлагает современные эффективные способы очистки воды, воздуха и почвы.
Эксперт по вопросам молодежи Михаил Пономарев считает, что вопросы экологии надо решать без промедления, а привлечь внимание к этой проблеме помогут молодежные проекты. Студенты будут изучать экологические проблемы и затем предлагать свои варианты решения.
Однако пристальное внимание к экологии города будет отвлекать от реальных проблем современного мира, считает специалист ООО "Оптик Вижн" Михаил Мишарин. Он убежден, что экологическая повестка навязывается России искусственно западными партнерами.
Ранее ученые предупредили о возможном росте числа природных катастроф из-за изменения климата. Жители Земли могут столкнуться с учащением засух, пожаров, ураганов и наводнений.
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