Нескольким российским регионам грозит дефицит воды к 2035 году

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К 2035 году нескольким регионам РФ грозит дефицит воды. Катастрофическое положение настанет, если не принимать никаких мер, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян "Парламентской газете".

По словам ученого, в целом по стране достаточно пресной воды, однако ее распределение неравномерно. Так, в европейской части России сосредоточено 80% населения, но получает она лишь 20% водных запасов.

"К 2035 году европейскую часть РФ неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения", — отметил Данилов-Данильян.

В зону риска эксперт поместил также Крым, Калмыкию, Краснодарский и Ставропольский край, Астраханскую, Ростовскую, Волгоградскую, Курганскую и Оренбургскую области.

Виктор Данилов-Данильян предположил, что на ситуацию значительно влияют глобальное потепление и человеческий фактор.

"Дожди станут сильнее, но идти будут реже. Это приведет к засухам и наводнениям. К тому же производства будут сбрасывать все больше неочищенной воды в реки", – пояснил научный руководитель Института водных проблем РАН.

Решить проблему, по словам ученого, могут новые оросительные системы и четкий контроль за работой предприятий.

Отдельное внимание специалист обратил на Дон. Это единственная крупная река в России, которая мелеет из-за природных факторов. Дело в том, что река получает питание в степях, но из-за глобального потепления там становится суше.

Данилов-Данильян призвал провести срочный капремонт водохранилищ в Крыму. По его словам, в советские годы эту проблему решили, построив Северо-Крымский канал, который в последующем перекрыла Украина.

Ранее экологи назвали регионы, наиболее подверженные последствиям изменения климата. В "красную зону" вошел юг России, а в "оранжевую" – центральная часть РФ.

