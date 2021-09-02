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Наука

10:02

Астероид размером с мост в Сан-Франциско летит к Земле

наука

Фото: Depositphotos/Paulpaladin

Группа астероидов, один из которых по диаметру сравним с высотой моста "Золотые Ворота" в Сан-Франциско, приблизится к Земле в сентябре. Об этом сообщает News.ru.

Астероид под названием 2021 NY1 имеет диаметр порядка 130–300 метров. При этом высота названных "Золотых Ворот" – 227 метров. Небесное тело окажется вблизи Земли 22 сентября.

9 сентября к планете приблизится астероид 2010 RJ53 с диаметром примерно 774 метра, что вдвое больше небоскреба "Эмпайр-стейт-билдинг" в Нью-Йорке.

Ученые отрицают возможность столкновения данных массивных крупных тел с Землей. Американское космическое агентство предполагает, что на планету в ближайшие 100 лет не будут падать крупные объекты из космоса. Ситуация может измениться, но только при смене траекторий ряда объектов.

Ранее научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях представил отчет об астероидах и кометах, пересекающих орбиту Земли. На сегодняшний день существует не менее 25 тысяч таких небесных объектов.

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