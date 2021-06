Астрономы опровергли теорию о падении метеоритов на Землю

Фото: depositphotos/sdecoret

Астрономы Лундского университета в Швеции опровергли принятую теорию о влиянии крупных столкновений в поясе астероидов на количество столкновений с Землей. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Им удалось реконструировать историю падения метеоритов на Землю за последние 500 лет. Для этого ученые растворили порядка 10 тонн осадочных пород со дна древних морей в кислоте, чтобы выделить зерна оксида хрома – вещества, содержащегося в метеоритах.

Исследователи выяснили, что только одно из 70 крупнейших столкновений астероидов (в середине ордовика около 460 миллионов лет назад), случившихся в последние 500 миллионов лет, стало причиной увеличения потока метеоритов, падающих на Землю.

Ежегодно на нашу планету падает несколько тысяч метеоритов. Они происходят из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, где в результате крупных столкновений образовались семейства небесных тел. Однако упавшие на Землю составляют лишь незначительную область орбитального пространства в поясе.

Ранее ученые исследовали метеорит, упавший в Сахаре в 2020 году, и пришли к выводу, что он старше Земли. Они предположили, что метеорит является фрагментом протопланеты, которая начала формироваться из газопылевого облака, однако была разрушена или поглощена более крупными скалистыми телами ранней Солнечной системы.