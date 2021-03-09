В пустыне Сахара нашли осколок древней планеты

Фото: ТАСС/Arne Dedert/dpa/picture-alliance
Ученые исследовали метеорит, упавший в Сахаре в 2020 году, и пришли к выводу, что он старше самой Земли, сообщает "Мир 24".
Речь идет о метеорите Erg Chech 002 (EC 002). Это самый древний известный образец магмы из космоса. Выяснилось, что ему 4,6 миллиарда лет.
Исследователи предположили, что метеорит является фрагментом протопланеты, которая начала формироваться из газопылевого облака, однако была разрушена или поглощена более крупными скалистыми телами ранней Солнечной системы.
Осколки метеорита EC 002 нашли в Алжире в мае 2020 года. Его отнесли к ахондритам, то есть метеоритам, которые отделились от родительского тела с корой и ядром и лишены круглых минеральных зерен, называемых хондрами.
Ученые утверждают, что в ранней Солнечной системе могло сформироваться несколько планет с корой из андезита, но все они либо разрушились при столкновении с другими объектами, либо были поглощены более крупными планетами.
Ранее космический телескоп "Хаббл" обнаружил струи газа, исходящие от места взрыва сверхновой в галактике Малое Магелланово Облако – спутнике Млечного Пути.
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