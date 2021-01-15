Телескоп "Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы

Фото: nasa.gov/NASA, ESA, and J. Banovetz and D. Milisavljevic (Purdue University)
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил струи газа, исходящие от места взрыва сверхновой в галактике Малое Магелланово Облако – спутнике Млечного Пути, сообщается на сайте проекта.
Остатки Сверхновой 1E 0102.2-7219, запечатленные телескопом, расположены примерно в 200 тысячах световых лет от Земли. Специалисты изучили форму, скорость и направление их движения и смогли реконструировать время и место взрыва звезды.
На снимке "Хаббла" запечатлены разноцветные струи: синие движутся по направлению к Земле, а красные удаляются. По оценкам ученых, средняя скорость их движения составляет около 3,2 миллиона километров в час. Такая скорость позволила бы долететь от Земли до Луны за 7 минут.
По расчетам ученых, свет от взрыва достиг Земли около 1 700 лет назад, во времена поздней Римской Империи. Видеть его могли только жители Южного полушария, однако в историографии это событие не описано.
Кроме того, исследователи приблизительно рассчитали скорость раздробленного ядра взорвавшейся нейтронной звезды. По их оценке, она должна была превышать 3 миллиона километров в час, чтобы оказаться на месте своего нынешнего местоположения. Отмечается, что предполагаемую нейтронную звезду удалось обнаружить с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" NASA и гигантского телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.
Ранее в атмосфере Земли над Камчаткой взорвался метеорит. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео. На кадрах был запечатлен полет и взрыв метеорита.
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