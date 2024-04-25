Вокалист группы The Moody Blues Майк Пиндер умер в Северной Калифорнии

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Основатель, клавишник и вокалист группы The Moody Blues Майк Пиндер скончался на 83-м году жизни, сообщил портал Loudersound со ссылкой на семью и коллегу Джона Лоджа. Причина смерти пока не разглашается.

Знаменитости не стало в среду, 24 апреля, в своем доме в Северной Калифорнии в окружении семьи.

Его родные написали, что артист прожил свою жизнь с детским удивлением, идя по пути глубокого самосозерцания, в котором соединились разум и сердце.

Майк Пиндер родился 27 декабря 1941 года. Он был основателем и вокалистом культовой группы The Moody Blues, играющей в стиле прог/арт-рока. Музыкант сам писал песни для музыкального коллектива. Позже Пиндер покинул группу и в период с 1976 по 1996 год записал несколько сольных пластинок.