Рудковская отреагировала на смерть скандального блогера Лены Миро

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lenamyro

Смерть скандального блогера Лены Миро (Елены Мироненко), о которой ранее заявили несколько телеграм-каналов, стала наказанием за ее поступки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на продюсера Яну Рудковскую.

"Она одно время маниакально преследовала меня, писала обо мне гадости чуть ли не ежедневно. Ладно про меня, про детей. Я всегда думала, как и чем живут такие люди", – рассказала Рудковская.

По ее мнению, Мироненко сделала свое имя на клевете в адрес звезд. Блогер скрывалась в Америке от преследований артистов, потому что на нее было написано "столько заявлений, что там была бы не одна уголовка", заявила Рудковская.

Смерть Мироненко продюсер связала с негативом, который сопровождал блогера. Рудковская назвала произошедшее примером существования кармы.

До этого несколько телеграм-каналов сообщили, что Мироненко попала в ДТП в Америке. После этого она якобы впала в кому и скончалась. В сообщениях говорилось, что на похороны Мироненко в Америку летала ее мать, отец от поездки отказался.

Мироненко получила популярность благодаря постам о звездах. С 2010 года она вела блог на LiveJournal. Страница блогера насчитывает 9 499 записей.

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