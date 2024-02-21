21 февраля, 12:50Общество
Умер военный блогер Андрей Морозов
Фото: телеграм-канал "Нам пишут из Янины"
Российский военный блогер Андрей Морозов, который также известен под псевдонимом Мурз, умер. Об этом председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил в своем телеграм-канале.
"Спи спокойно, Мурз", – отметил он, также приведя цитату из книги Валентина Пикуля "Звезды над болотом".
На канале Морозова о событиях в зоне спецоперации было более 100 тысяч подписчиков.
Ранее военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка. Мужчину сбила машина, когда он пошел за цветами.
До этого ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб корреспондент Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали.
Военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов погиб в результате обстрела ВСУ
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