Умер военный блогер Андрей Морозов

Фото: телеграм-канал "Нам пишут из Янины"

Российский военный блогер Андрей Морозов, который также известен под псевдонимом Мурз, умер. Об этом председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил в своем телеграм-канале.

"Спи спокойно, Мурз", – отметил он, также приведя цитату из книги Валентина Пикуля "Звезды над болотом".

На канале Морозова о событиях в зоне спецоперации было более 100 тысяч подписчиков.

Ранее военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка. Мужчину сбила машина, когда он пошел за цветами.

До этого ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб корреспондент Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали.

Военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов погиб в результате обстрела ВСУ