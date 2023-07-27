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Владимир Путин наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на сайте Кремля.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Журавлева Ростислава Игоревича – военного корреспондента федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (посмертно)", – сказано в тексте указа.

Также орденом Мужества награждаются фотокорреспондент "России сегодня" Константин Михальчевский, корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор "Известий" Дмитрий Шиков.

Вооруженные силы Украины 22 июля нанесли удар кассетными боеприпасами по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб корреспондент Журавлев, еще несколько журналистов пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В Международной федерации журналистов выразили соболезнования в связи с гибелью Журавлева и призвали расследовать инцидент.

Также комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ обратилась в ОБСЕ с просьбой осудить власти Украины и США в связи с ударом ВСУ по российским военкорам.

Прощание с Журавлевым пройдет в пятницу, 28 июля, в Доме офицеров в Екатеринбурге. Изначально объявили церемонию прощания в Доме журналистов в Екатеринбурге, однако место изменили из-за большого числа желающих с ним проститься. Военкор будет похоронен на Широкореченском кладбище города.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов