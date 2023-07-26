Прощание с военкором Журавлевым пройдет в Доме офицеров в Екатеринбурге

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Прощание с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым, который погиб в зоне специальной военной операции, пройдет в пятницу, 28 июля, в Доме офицеров в Екатеринбурге.

"В 11:00 (09:00 по московскому времени. – Прим. ред.) состоится прощание в Доме офицеров по адресу Первомайская улица, дом 27", – передает РИА Новости.

Изначально объявили церемонию прощания в Доме журналистов в Екатеринбурге, однако место изменили из-за большого числа желающих с ним проститься.

В пятницу, 28 июля, на Широкореченском кладбище Екатеринбурга Журавлева похоронят с воинскими почестями.

Вооруженные силы Украины 22 июля нанесли удар кассетными боеприпасами по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб корреспондент Журавлев, еще несколько журналистов пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В Международной федерации журналистов выразили соболезнования в связи с гибелью Журавлева и призвали расследовать инцидент.

Также комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ обратилась в ОБСЕ с просьбой осудить власти Украины и США в связи с ударом ВСУ по российским военкорам.



ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов