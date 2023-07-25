Матвиенко назвала подлым актом нападение ВСУ на российских журналистов

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, а также коллективу агентства.

Она назвала подлым убийством и злодеянием нападение Вооруженных сил Украины на российских журналистов в Запорожской области. По ее словам, ответственность за атаку лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне.

"Мы видели, что ООН осудила это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказала жесткое осуждение, потребовала расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этим словами последовали конкретные действия, чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным", – заявила Матвиенко.

Украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Уточняется, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины. Всего на съемке одновременно находились девять журналистов. Они разделились на две группы и работали параллельно.

Всего в группе вместе с Журавлевым оказалось пять человек. Четверо пострадали. Была проведена оперативная эвакуация. Вторая группа журналистов нескольких изданий не пострадала.

Корреспондент Ростислав Журавлев скончался во время эвакуационных мероприятий в результате травм, полученных после разрыва кассетного боеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Среди них фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор "Известий" Дмитрий Шиков.

Фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского доставили в больницу Симферополя