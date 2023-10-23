Умер российский блогер Дядя Слава

Фото: youtube.com/Дядя Слава нарезки

Умер российский блогер Станислав Андреев, больше известный как Дядя Слава. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Блогер ушел из жизни 22 октября в возрасте 56 лет. Известно, что последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

В публикации мужчину охарактеризовали как любящего отца, мужа и патриота своей страны.

На YouTube-канал Станислава Андреева подписаны 300 тысяч человек. Его телеграм-канал насчитывает более 500 тысяч подписчиков. Блогер активно поддерживал российскую власть и проведение спецоперации на Украине.