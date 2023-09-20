Умер создатель образа дяди Степы Герман Мазурин

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Заслуженный художник РСФСР, профессор Герман Мазурин скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

По информации пресс-службы, Мазурин умер 19 сентября.

Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года. Заслуженный художник РСФСР проиллюстрировал и оформил примерно 300 книг, а еще около 70 лет сотрудничал со многими отечественными и иностранными издательствами. Среди его работ – иллюстрации к книгам "Дядя Степа" Сергея Михалкова, "Том Сойер и Гекльберри Финн" Марка Твена, "Тимур и его команда" Аркадия Гайдара, "Обломов" Ивана Гончарова, "Каштанка" Антона Чехова и другим.

Рисунки из произведения "Том Сойер и Гекльберри Финн" находятся в США, в музее Марка Твена. Другие иллюстрации профессора представлены в Австрии, Германии, Франции и Китае.

Кроме того, Мазурин являлся почетным членом Российской академии художеств.