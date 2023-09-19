Актер РАМТ Алексей Янин умер после 8 лет борьбы с последствиями инсульта

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Актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

В театре уточнили, что о смерти деятеля рассказали его родственники. По их словам, Янин находился в реанимации с 2 сентября. Однако его сердце не выдержало.

О времени и месте прощания театр проинформирует позже.

Алексей Янин родился в 1983 году. Артист получил признание публики после участия в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". На протяжении восьми лет актер боролся с последствиями тяжелого инсульта.