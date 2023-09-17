Поэта Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве – Собянин

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Поэта-песенника Николая Добронравова, мужа советского и российского композитора Александры Пахмутовой, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата", – отметил мэр.

По его словам, произведения на стихи Добронравова проникнуты лиризмом и романтикой. Градоначальник подчеркнул, что "Нежность", "Надежда", "Как молоды мы были", прощальная песня Олимпиады-80 "До свиданья, Москва" полюбили многие поколения.

Он также выразил слова сочувствия и поддержки Александре Пахмутовой.

О смерти поэта-песенника стало известно ночью 17 сентября. СМИ сообщали, что он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде, окончил школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, после чего снимался в кино и писал песни.

Александра Пахмутова за свою карьеру написала около 400 песен, большая часть из них – на стихи супруга. Самыми известными композициями стали "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Орлята учатся летать", "Трус не играет в хоккей" и другие.

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