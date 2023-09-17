Умер муж композитора Пахмутовой, поэт-песенник Николай Добронравов – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Поэт-песенник Николай Добронравов, муж советского и российского композитора Александры Пахмутовой скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что Добронравов умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде, окончил школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, после чего снимался в кино и писал песни.

Александра Пахмутова за свою карьеру написала около 400 песен, большая часть из них – на стихи супруга. Самыми известными композициями стали "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Орлята учатся летать", "Трус не играет в хоккей" и другие.

Ранее сообщалось, что российский актер и режиссер Игорь Кечаев скончался в результате тяжелой продолжительной болезни. Прощание с артистом прошло в морге института имени Склифосовского.

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