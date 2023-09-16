Умер актер и режиссер сериала "След" Игорь Кечаев

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Российский актер и режиссер Игорь Кечаев скончался в результате тяжелой продолжительной болезни, сообщается на сайте "Электротеатра Станиславский".

Артист ушел из жизни 14 сентября. Ему было 62 года. Прощание с им прошло накануне в морге института имени Склифосовского.

Игорь Кечаев родился в Москве 3 февраля 1961 года. Он известен работой в роли режиссера над проектами "След", "Чужая жизнь", "Паром на двоих", "Товарищи полицейские" и другими.

Кечаев играл в фильмах "Чужой ребенок", "Бумажный солдат", "Меня зовут Арлекино". Он также был известен по роли Дениса в сериале "Саша+Маша".