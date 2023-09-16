16 сентября, 13:52Культура
Умер актер и режиссер сериала "След" Игорь Кечаев
Фото: kinopoisk.ru
Российский актер и режиссер Игорь Кечаев скончался в результате тяжелой продолжительной болезни, сообщается на сайте "Электротеатра Станиславский".
Артист ушел из жизни 14 сентября. Ему было 62 года. Прощание с им прошло накануне в морге института имени Склифосовского.
Игорь Кечаев родился в Москве 3 февраля 1961 года. Он известен работой в роли режиссера над проектами "След", "Чужая жизнь", "Паром на двоих", "Товарищи полицейские" и другими.
Кечаев играл в фильмах "Чужой ребенок", "Бумажный солдат", "Меня зовут Арлекино". Он также был известен по роли Дениса в сериале "Саша+Маша".
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