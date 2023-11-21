21 ноября, 13:14Шоу-бизнес
Популярный блогер-дальнобойщик умер на 38-м году жизни
Фото: vk.com/kalyan__86
Российский блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, который известен под псевдонимом КАЛЯН86, скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в его телеграм-канале.
"К большому сожалению, Николая больше нет", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что Галенко скончался из-за остановки сердца. При этом в публикации в соцсети "ВКонтакте" его знакомый сообщил, что пока точную причину смерти блогера нельзя назвать, поскольку врачи еще не провели вскрытие.
Галенко создал свой канал на YouTube в 2015 году, где размещал видео, посвященные будням дальнобойщика. На его аккаунт подписаны 663 тысячи пользователей, а в телеграм-канале – 3 тысячи. Ролики блогера собирали несколько тысяч просмотров.
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