Популярный блогер-дальнобойщик умер на 38-м году жизни

Фото: vk.com/kalyan__86

Российский блогер-дальнобойщик из Тюмени Николай Галенко, который известен под псевдонимом КАЛЯН86, скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в его телеграм-канале.

"К большому сожалению, Николая больше нет", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что Галенко скончался из-за остановки сердца. При этом в публикации в соцсети "ВКонтакте" его знакомый сообщил, что пока точную причину смерти блогера нельзя назвать, поскольку врачи еще не провели вскрытие.

Галенко создал свой канал на YouTube в 2015 году, где размещал видео, посвященные будням дальнобойщика. На его аккаунт подписаны 663 тысячи пользователей, а в телеграм-канале – 3 тысячи. Ролики блогера собирали несколько тысяч просмотров.

