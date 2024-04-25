Температурный рекорд 85-летней давности обновился в Тель-Авиве 25 апреля

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25 апреля воздух в Тель-Авиве прогрелся до 40,7 градуса. Показатель зафиксировали в середине дня, сообщает ТАСС со ссылкой на Израильскую метеорологическую службу.

Такая высокая температура стала историческим рекордом для апреля за всю историю метеонаблюдений в Тель-Авиве. До этого максимальное значение было зафиксировано 85 лет назад: в один из апрельских дней 1939 года в Тель-Авиве столбики термометров поднялись до плюс 40,4 градуса, уточнили в метеослужбе.

Аномальная жара в Израиле продолжается уже вторые сутки. Погодное явление вызвано приходом шарава – сухого жаркого ветра, приносящего с собой пыль и песок из пустыни. Именно он способствует сильному повышению температуры воздуха.

Метеорологи заявили, что похолодание и возвращение к температурной норме можно ожидать уже к вечеру 25 апреля.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает всплеск тепла в период майских праздников. Температура воздуха поднимется до 20 градусов.