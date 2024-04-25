Лукашенко пошутил, что обнимался с ядерной боеголовкой

Фото: kremlin.ru

В ходе Всебелорусского народного собрания (ВНС) лидер Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о размещенном на территории республики ядерном оружии, пошутил, что обнимался с одной из боеголовок. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале телеканала "АТН".

По его словам, после распада СССР на территории Белоруссии находилось самое современное на то время стратегическое ядерное оружие. Лукашенко добавил, что оно и сейчас на вооружении в России.

В конце марта 2023 года Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории белорусского государства. По словам Владимира Путина, его должны были разместить без нарушения действующих международных соглашений.

В июле того же года Лукашенко допустил, что ядерное оружие может быть применено по согласованию с РФ. Однако назвал "фигней" рассуждения тех, кто считает, что Россия Белоруссию использует.

Позже в августе замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия стало следствием агрессивного поведения Запада у границ двух государств. Он отметил, что Запад хотел из Белоруссии сделать вторую "анти-Россию" по аналогии с Украиной еще до начала СВО. Для этого страны наращивали политическое, военное и экономическое давление на Минск, спонсировали местную оппозицию и готовили боевиков.