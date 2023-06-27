Лукашенко поручил определить алгоритм применения Белоруссией ядерного оружия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил определить алгоритм применения государством ядерного оружия. Об этом заявил белорусский лидер в ходе торжественной церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу во Дворце Независимости в Минске.

"С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич. – Прим. ред.) как раз присутствует здесь. Ему, министру (министру обороны Виктору Хренину. – Прим. ред.) и председателю КГБ (Ивану Тертелю. – Прим. ред.) поставлена задача – определить алгоритм применения этого оружия", – передает "Интерфакс" слова главы Белоруссии.

По словам Лукашенко, в основе алгоритма понимание того, что ядерное оружие может быть применено в трудную минуту, то есть при нападении на Белоруссию – союзное государство для Российской Федерации.

Лукашенко допустил, что ядерное оружие может быть применено по согласованию с Россией. Однако назвал "фигней" рассуждения тех, кто считают, что Россия Белоруссию использует. Он подчеркнул, что использования "нет и быть не может".

"Это наше оружие, и мы его будем использовать", – заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется разместить в Белоруссии, уже доставили на территорию страны. По словам президента Белоруссии, охраной прибывшего ядерного оружия занимаются российские и белорусские военные.

Глава государства добавил, что обслуживанием размещенного в его стране ядерного оружия занимаются российские военнослужащие, поскольку у местных военных нет соответствующего опыта.

В конце марта этого года Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории белорусского государства. По словам Владимира Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В середине июня Лукашенко рассказал, что идея размещения российского ядерного оружия в стране принадлежит ему. По его словам, это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности Белоруссии.

Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России