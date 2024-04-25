Путин: успех на поле боя зависит от решения технологических задач

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Успех на линии боевого столкновения сегодня зависит от быстроты и эффективности решения технологических задач, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются, в том числе в правительстве", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что российское Минобороны не успевает отслеживать все предложения от "народного" ВПК, который постоянно предлагает все новые идеи. Путин уточнил, что по отраслям наиболее сложными областями являются беспилотники и искусственный интеллект.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил развитие центральных научно-исследовательских учреждений ведомства в Подмосковье. Благодаря улучшению экспериментальной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института МО увеличилось количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания.

