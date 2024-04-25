МИД: РФ в качестве ответной меры высылает двух латвийских дипломатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия в качестве ответной меры высылает двух латвийских дипломатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Латвии Даце Рутку. На встрече ей изъявили протест в связи с объявлением двух российских дипломатов персонами нон грата. В ведомстве отметили, что МИД Латвии никак не аргументировал подобное решение.

В министерстве уточнили, что сотрудники посольства Латвии высылаются исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

До латвийской стороны также довели информацию о том, что, если она продолжит предпринимать враждебные действия в отношении РФ, Москва прибегнет к ответным мерам.

В конце марта МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. В связи с этим ему приказали покинуть страну до 10 апреля. В МИД РФ, комментируя произошедшее, пригрозили ответными мерами.

