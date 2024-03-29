Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдавии

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия решила в связи с высылкой из Молдавии российского дипломата в качестве ответной меры объявить персоной нон грата сотрудника посольства республики в РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Для этого 29 марта в ведомство был вызван посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий, которому вручили ноту о высылке их сотрудника из Москвы. Главе молдавской дипмиссии был заявлен протест в связи с их действиями.

В министерстве также напомнили, что российской делегации запретили въезд в Молдавию, где должна пройти 34-я сессия региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая запланирована на 14–17 мая. В связи с этим во время встречи послу заявили, что Кишинев злоупотребляет своим статусом страны-хозяйки и политизирует деятельность конференции.

"Подобное самоуправство молдавских властей грубо нарушает взятое ими обязательство обеспечить равное участие всех государств-членов в этом мероприятии ООН", – сказано в сообщении.

Ранее российского дипломата объявили персоной нон грата в Молдавии, в связи с чем министр иностранных дел республики Михай Мыцу потребовал от него покинуть страну. При этом он добавил, что ожидает зеркальных мер от РФ, которые традиционно следуют в таких случаях.