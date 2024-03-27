МИД РФ пригрозил ответом на высылку Латвией российского дипломата

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Российская сторона ответит на действия Латвии, власти которой приняли решение выслать российского дипломата из страны. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.

"Россия даст соответствующий ответ", – сообщили представители ведомства.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил российского дипломата персоной нон грата. В связи с этим последний должен уехать из страны до 10 апреля включительно.

До этого Словения объявила российского дипломата в Любляне персоной нон грата. По данным СМИ, словенское министерство объявило представителя российской дипмиссии нежелательным лицом за "осуществление деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом". Ему предписано покинуть город до 28 марта.

