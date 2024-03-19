МИД России выразило демарш британскому советнику-посланнику

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Советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ Тому Додду выражен демарш из-за агитационных публикаций британских диппредставительств во время проведения выборов президента России, целью которых был срыв голосования на новых российских территориях. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

"Указали на абсолютную недопустимость такой деятельности, которую рассматриваем как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов", – сказано в сообщении.

При этом в министерстве заявили, что подобные действия говорят о серьезном нарушении Британией основных принципов дипломатического общения, которые зафиксированы в Венской конвенции 1961 года.

Кроме того, ведомство подчеркнуло, что несмотря на попытки западных стран дискредитировать выборы, россияне в ходе голосования все равно продемонстрировали беспрецедентное единство и поддержку российского президента Владимира Путина.

В конце своего заявления МИД РФ порекомендовал обратить внимание британских властей на ситуацию в их стране, где, как утверждает министерство, явно назревает кризис.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российские дипломаты в процессе подготовки к выборам президента РФ в недружественных странах сталкивались с нечеловеческим давлением, шантажом и угрозами. По ее словам, такие действия в отношении России стали уже рутинными, а в преддверии выборов они лишь усилились для того, чтобы попытаться сорвать процесс голосования.

До этого руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что самое большое количество кибератак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поступало из США и Великобритании.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

