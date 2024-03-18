18 марта, 20:25Политика
Захарова рассказала о сложностях при организации выборов в недружественных странах
Фото: РИА Новости/Алексей Савицкий
Российские дипломаты в процессе подготовки к выборам президента РФ в недружественных странах сталкивались с нечеловеческим давлением, шантажом и угрозами. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радио КП.
По ее словам, такие действия в отношении России стали уже рутинными, а в преддверии выборов они лишь усилились для того, чтобы попытаться сорвать процесс голосования.
"Запад заранее написал себе результат, методички. Они хотели сделать все, чтобы мы эти выборы не провели, но у них не получилось. Отсюда родился новый мем – они хотели как хуже, а получилось по-нашему", – заявила она.
При этом, как утверждает официальный представитель МИД РФ, решение о проведении выборов в очном формате было обусловлено тем, что на официальные российские сайты довольно часто производились атаки, которые не давали проголосовать онлайн.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозепа Боррель заявил, что ЕС недоволен голосованием в РФ, так как оно проходило в обстановке "сужающегося политического пространства", что привело к "тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод" и не позволило многим кандидатам баллотироваться.
При этом Владимир Путин получил поддержку в других странах, например, в Китае, Казахстане, Азербайджане, Иране, КНДР, Никарагуа, Кубе, Венесуэле и других. Белорусский президент Александр Лукашенко не только поздравил Путина, но и восхитился результатами выборов.
По результатам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% на выборах президента России. На втором, третьем и четвертом местах оказались кандидат от КПРФ Николай Харитонов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР.
Официальные итоги выборов подведут на заседании ЦИК РФ 21 марта
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