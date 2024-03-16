В Штабе по наблюдению рассказали о кибератаках на московскую систему ДЭГ

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Самое большое количество кибератак на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поступает из США и Великобритании. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

По его словам, подобные атаки наблюдаются на систему ДЭГ уже не первый раз.

"Единственное, что могу добавить, что они у нас фиксируются, в том числе с использованием так называемых ботнет сетей – это сети, условно, находящиеся в России, но их можно купить из любой страны", – уточнил Ковалев.

Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух рассказал, что все DDoS-атаки на систему ДЭГ были отражены. Как он утверждает, подобные действия осуществлялись еще с самого начала выборов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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