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16 марта, 20:46

Политика

Явка на выборах президента РФ составила 55,10% – ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Явка на выборах президента России во второй день голосования составила 55,10% к 20:19 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК России.

В 16:20 явка избирателей на выборах президента в целом по стране с учетом электронного голосования составила 51,77%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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