В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании участков

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Глава избирательной комиссии в Крыму Михаил Малышев сообщил, что поступившая информация о минировании избирательных участков не подтвердилась, передает РИА Новости.

Малышев сообщил о поступлении нескольких сообщений о минировании территориальных избирательных комиссий в Крыму. После проверки правоохранительными органами выяснилось, что сообщения были ложными.

"К счастью, все это не соответствовало действительности", – сказал глава избиркома.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что граждане, совершающие противоправные действия на избирательных участках, понесут серьезное наказание.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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