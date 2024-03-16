16 марта, 18:52Происшествия
В Крыму поступило несколько ложных сообщений о минировании участков
Фото: 123RF/miragik
Глава избирательной комиссии в Крыму Михаил Малышев сообщил, что поступившая информация о минировании избирательных участков не подтвердилась, передает РИА Новости.
Малышев сообщил о поступлении нескольких сообщений о минировании территориальных избирательных комиссий в Крыму. После проверки правоохранительными органами выяснилось, что сообщения были ложными.
"К счастью, все это не соответствовало действительности", – сказал глава избиркома.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что граждане, совершающие противоправные действия на избирательных участках, понесут серьезное наказание.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России
Читайте также
- Указания портить бюллетени шли с Украины и из стран Европы – Памфилова
- Явка на выборах президента РФ с учетом ДЭГ составляет 51,77%