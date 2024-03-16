16 марта, 20:23Политика
МГИК: В Москве на выборах президента уже проголосовали почти 4,3 млн человек
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Почти 4,3 миллиона человек проголосовали в столице на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Такие данные она привела по состоянию на 16 марта 20:00 по московскому времени.
"Всего было выдано 4 286 496 бюллетеней, из них ДЭГ – 3 188 462, бумажные бюллетени – 1 098 034", – уточнила Кириллова.
При этом председатель Мосгоризбиркома заявила, что 16 марта голосование прошло штатно, при высокой активности избирателей в столице.
Кроме того, она добавила, что вся техника на выборах президента РФ работала исправно, несмотря на атаки на информационные системы. При этом Кириллова подчеркнула, что сбоев в работе не было допущено.
Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов рассказал, что никаких нарушений на избирательных участках пока не было обнаружено.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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