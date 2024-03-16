Для проголосовавших электронно 17 марта пройдет второй розыгрыш призовых баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе среди проголосовавших электронно пройдет 17 марта. Победители получат СМС с уведомлением о призе на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием специального терминала. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что участниками розыгрыша смогут стать москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента РФ с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта. Имена победителей станут известны не позднее 10:00. После 12:00 им направят СМС с уведомлением о призе.

Все участники электронного голосования смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку.

Ранее завершился первый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Его победителями стали свыше 1,6 миллиона избирателей, которые голосовали 15 марта. В розыгрыше победили 1 637 272 человека. Участники разыграли 1, 3 и 5 тысяч призовых баллов, которые можно будет обменять на покупки у партнеров акции.