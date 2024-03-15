Москвичи смогут потратить баллы программы "Миллион призов" на покупки в аптеках

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Москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента РФ, смогут потратить призовые баллы на покупки в столичных аптеках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году промокоды победителей акции будут действовать в восьми аптечных сетях. Кроме того, каждая из сетей приготовила для участников гарантированный приз. Жители столицы старше 60 лет, проголосовавшие онлайн, получат скидку в размере тысячи баллов на покупки в любых аптеках – партнерах акции.

Победители прошедшей в 2023 году акции программы "Миллион призов" обменяли призовые баллы более чем на 182 тысячи таких промокодов.

Ранее сообщалось, что около 40 московских театров, музеев и концертных залов, а также Московский зоопарк стали партнерами акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Победители смогут обменять выигранные баллы на билеты в эти учреждения и бесплатно их посетить.

С 16 марта предложения от партнеров акции будут доступны по фильтру #ВыбираемВместе2024. Для получения билета в театр необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов" и зайти в раздел "Поощрения". После этого нужно зайти в карточку выбранного мероприятия и по указанной инструкции оформить заказ, затем билеты появятся в личном кабинете и придут на электронную почту.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве начались выборы президента России