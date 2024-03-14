Победители "Миллиона призов" могут получить билеты в музеи и театры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 40 московских театров, музеев и концертных залов, а также Московский зоопарк стали партнерами акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Победители смогут обменять выигранные баллы на билеты в эти учреждения и бесплатно их посетить. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 16 марта предложения от партнеров акции будут доступны по фильтру #ВыбираемВместе2024. Для получения билета в театр необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов" и зайти в раздел "Поощрения". После этого нужно зайти в карточку выбранного мероприятия и по указанной инструкции оформить заказ, затем билеты появятся в личном кабинете и придут на электронную почту.

Для посещения музеев необходимо выигранные баллы обменять на сайте "Миллион призов" на промокод, который можно применить на сайте учреждения или на mos.ru при покупке билета. После оформления заказа промокод появится в разделе "Заказы", чтобы его показать, пользователю стоит нажать на соответствующую кнопку в карточке заказа.

Указывается, что в этом году к акции присоединились Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, "Электротеатр Станиславский", Ленком Марка Захарова, Театр Олега Табакова и другие. Также в списке партнеров в четвертый раз оказался Московский зоопарк.

Ранее сообщалось, что москвичи, проголосовавшие дистанционно на выборах президента РФ и победившие в акции #ВыбираемВместе2024, могут потратить призовые баллы на благотворительность. Так, партнерами программы уже стали свыше 110 благотворительных организаций. Всего с момента появления возможности перечисления баллов фондам на сайте "Миллион призов" горожане перевели более 330 миллионов рублей.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Розыгрыши в рамках акции "Миллион призов" пройдут 16, 17 и 18 марта