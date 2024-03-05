Победители акции "Миллион призов" могут потратить выигрыш на благотворительность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ и станут победителями акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов", смогут направить выигрышные баллы на благотворительность. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участниками программы уже стали более 110 благотворительных организаций. Направить призовые баллы можно будет в фонды "Справедливая помощь доктора Лизы", "Помощь бездомным беспородным животным", "Подарок ангелу", "Подсолнух", "Живи сейчас" и в другие.

С момента появления возможности перечисления баллов фондам на сайте "Миллион призов" москвичи перевели более 330 миллионов рублей.

В частности, фонду "Гольфстрим" средства помогли в оплате реабилитации для шестилетнего Артема, который столкнулся с ментальными особенностями на фоне аутистического спектра. Фонд помощи бездомным животным "Котодетки" за счет пожертвований продолжил развивать волонтерский центр и обустраивать "Зоогородок" – временный дом для спасенных с улиц кошек и собак.

Стать участником розыгрыша одной, трех или пяти тысяч баллов можно, проголосовав онлайн или с помощью терминала электронного голосования. Лица, которые проголосуют онлайн впервые, гарантированно получат по одной тысячи призовых баллов.

Молодые избиратели в возрасте до 25 лет включительно, которые проголосуют на президентских выборах онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции. Для представителей старшего поколения, которые отдадут свой голос онлайн на президентских выборах, подготовят вознаграждение в виде одной тысячи баллов. Их можно будет потратить в аптеках – партнерах акции "Миллион призов".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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