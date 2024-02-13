Призы для голосующих электронно на выборах президента разыграют с 16 по 18 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители и гости столицы, которые выбрали электронный формат (онлайн или с помощью терминала) для голосования на выборах президента РФ, могут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 в рамках программы "Миллион призов".

Розыгрыши призов состоятся 16, 17 и 18 марта, уточнили на портале мэра и правительства столицы. Так, в первый день победителей выберут среди тех, кто поучаствовал в голосовании до 20:00 15 марта, 17 марта – для москвичей, отдавших свой голос с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта, а 18 марта – организуют финальный розыгрыш для голосующих с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.

Победителей в каждый из дней выберут не позже 10:00, а после 12:00 им поступит СМС от DIT_MOS о получении приза. Для того чтобы забрать награду, жители столицы должны будут активировать код участника на сайте "Миллион призов". Сделать это необходимо до 23:59 30 марта.

В числе разыгрываемых призов фигурируют одна, три, пять тысяч баллов, а также умная колонка с подпиской. Так, одну тысячу баллов направят тем, кто впервые проголосовал онлайн и не выиграл в акции. При этом москвичи старше 60 лет смогут воспользоваться этими баллами для покупок в аптеках, которые являются партнерами акции, а москвичи не старше 25 лет – скидку на сумму 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.

Среди семей и родителей с детьми также будет розыгрыш. Если оба супруга проголосуют онлайн, то они смогут выиграть от 15 000 до 100 000 призовых баллов, а родители и опекуны несовершеннолетних – семейный билет в парк развлечений. Обязательным условием для участия в акции среди семей с детьми станет наличие подтвержденных данных о ребенке в личном кабинете на портале mos.ru и участие в онлайн-голосовании.

На странице акции #ВыбираемВместе2024 на сайте "Миллион призов" опубликована более подробная информация о порядке и сроках ее проведения, партнерах акции и ответах на другие вопросы.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года участниками программы стали более 2,5 миллиона человек и 89% получили призы. При этом глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов уточнил, что в 2024 году столичный бизнес предложил провести основной розыгрыш среди участников электронного голосования.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Какие призы подготовили для участников акции "Выбираем вместе – 2024"