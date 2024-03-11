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11 марта, 14:30

Общество

Акция #ВыбираемВместе2024 пройдет для москвичей-участников ДЭГ на выборах президента РФ

Акция #ВыбираемВместе2024 пройдет для москвичей-участников ДЭГ на выборах президента РФ

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Москвичи, которые будут голосовать в электронном формате на выборах президента России, станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта.

Получить можно до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки: умную колонку с полугодовой подпиской, а также одну, три или пять тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Эти баллы можно потратить у партнеров акции, например, в магазине обуви.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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