Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 09:15

Общество

"Актуальный репортаж": пилот санитарной авиации рассказала о своей профессии

"Актуальный репортаж": пилот санитарной авиации рассказала о своей профессии

Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта

Москвичи поделились, какие букеты покупают на Рижском рынке 8 Марта

Новости часа: социальные учреждения перейдут на особый режим работы в период праздников

Москвичей предупредили о повышении стоимости букетов в канун 8 Марта

"Безопасный город": сотрудники столичной Росгвардии поздравили жителей с 8 Марта

"Безопасный город": москвичам рассказали, как выбрать качественный букет на 8 Марта

Дома на Новом Арбате украсились яркой иллюминацией ко дню 8 Марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

В центральном аппарате Росгвардии поздравили женщин с 8 Марта

30 лет назад Екатерина Орешникова выбрала делом своей жизни небо. Она стала первой женщиной в авиации быстрого реагирования. На данный момент она работает в санитарной авиации Москвы.

Екатерина начинала в МЧС с тушения пожаров на вертолетах Ми-2 и Ми-8, а сейчас она – командир экипажа вертолета BK 117C-2. На таких машинах проводят поисково-спасательные работы, эвакуацию больных, пострадавших в ДТП, на борту оказывают экстренную медицинскую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлександра БрильМаксим ШаманинАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика