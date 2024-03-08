"Актуальный репортаж": пилот санитарной авиации рассказала о своей профессии

30 лет назад Екатерина Орешникова выбрала делом своей жизни небо. Она стала первой женщиной в авиации быстрого реагирования. На данный момент она работает в санитарной авиации Москвы.

Екатерина начинала в МЧС с тушения пожаров на вертолетах Ми-2 и Ми-8, а сейчас она – командир экипажа вертолета BK 117C-2. На таких машинах проводят поисково-спасательные работы, эвакуацию больных, пострадавших в ДТП, на борту оказывают экстренную медицинскую помощь.

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