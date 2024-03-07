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07 марта, 15:30

Общество

Акция "Вам, любимые" началась в Москве в честь 8 Марта

Акция "Вам, любимые" началась в Москве в честь 8 Марта

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По случаю Международного женского дня в Москве началась традиционная акция "Вам, любимые". Сотни добровольцев дарят цветы жительницам столицы.

Волонтеров, активистов проекта "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица" можно встретить по всему городу. Они раздают букеты в парке "Зарядье", на Северном речном вокзале, Никольской и других улицах, на площадях, аллеях, у станций метро, в вузах и поликлиниках, а также в центрах поддержки участников спецоперации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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