07 марта, 14:22Общество
Баллы "Миллион призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Баллы "Миллион призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи. В этом году партнерами программы стали почти 250 столичных компаний.
Также москвичи могут обменять призовые баллы на оплату части чека в магазинах одежды, продуктов, обуви, изделий для дома, спортивных и детских товаров, кормов и аксессуаров для животных, а также в аптеках.
Помимо этого, баллами можно оплатить счет в ресторанах, кафе, кондитерских или услугу химчистки. Также есть возможность обменять их на билеты в городские театры, парки развлечений или же использовать для пополнения "Тройки", цифровых сервисов, получения доступа к электронной библиотеке, направить на благотворительность.
Розыгрыши акции программы "Миллион призов" состоятся с 16 по 18 марта. Она пройдет во время выборов президента России, ее участниками станут москвичи, которые проголосовали онлайн.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов сказал, что акция "Миллион призов" будет полезна как москвичам, так и бизнесу, так как первые получают баллы на интересные активности или полезные вещи, а предприниматели могут лишний раз заявить о себе и найти новую аудиторию.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
В Москве в девятый раз проведут акцию "Миллион призов"
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