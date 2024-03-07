Фото: портал мэра и правительства Москвы

Баллы "Миллион призов" можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи. В этом году партнерами программы стали почти 250 столичных компаний.

Также москвичи могут обменять призовые баллы на оплату части чека в магазинах одежды, продуктов, обуви, изделий для дома, спортивных и детских товаров, кормов и аксессуаров для животных, а также в аптеках.

Помимо этого, баллами можно оплатить счет в ресторанах, кафе, кондитерских или услугу химчистки. Также есть возможность обменять их на билеты в городские театры, парки развлечений или же использовать для пополнения "Тройки", цифровых сервисов, получения доступа к электронной библиотеке, направить на благотворительность.

Розыгрыши акции программы "Миллион призов" состоятся с 16 по 18 марта. Она пройдет во время выборов президента России, ее участниками станут москвичи, которые проголосовали онлайн.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов сказал, что акция "Миллион призов" будет полезна как москвичам, так и бизнесу, так как первые получают баллы на интересные активности или полезные вещи, а предприниматели могут лишний раз заявить о себе и найти новую аудиторию.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве в девятый раз проведут акцию "Миллион призов"