Ресторатор назвал акцию "Миллион призов" полезной для москвичей и бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Акция "Миллион призов" будет полезна как москвичам, так и бизнесу, поскольку первые получают баллы на интересные активности или полезные вещи, а предприниматели, в свою очередь, могут лишний раз заявить о себе и найти новую аудиторию. Об этом рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.

Он назвал подобное обоюдной выгодой. По словам Прасова, участие в акции влияет на количество клиентов и рост прибыли у предпринимателей. Новые покупатели могут быть лояльными и начнут выбирать то или иное заведение или магазин в перспективе, поскольку уже смогли оценить качество товаров и сервисов, отметил эксперт.

"Во многих заведениях увеличится средний чек. Это произойдет из-за того, что у людей есть какая-то скидка, а значит, они могут приобрести больше товаров. Например, в случае магазинов – дополнить свою корзину и захватить что-то еще попутно", – сказал Прасов.

Ресторатор добавил, что все указанные им примеры влияют на прибыль и ее постепенное увеличение, а также в целом формируют лояльную к бренду аудиторию.

Ранее стало известно, что участвующие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах главы российского государства и ставшие победителями акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" могут переслать свои выигрышные баллы на благотворительность.

К программе присоединились уже свыше 110 благотворительных организаций. Направить баллы можно будет в фонды "Справедливая помощь доктора Лизы", "Помощь бездомным беспородным животным", "Подарок ангелу", "Подсолнух", "Живи сейчас" и в другие.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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