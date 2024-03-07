07 марта, 06:39Общество
Москвичам рассказали о погоде 7 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 7 марта, в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.
Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 16:00 10 марта.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщал, что днем 8 Марта воздух в столице может прогреться до 2 градусов. Таким образом, температура воздуха в Москве в пятницу будет практически соответствовать норме.
"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 7 марта
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