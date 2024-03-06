Путин заявил, что участники фестиваля в Сириусе создали "город молодежи мира"

Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков

Участники фестиваля в Сириусе создали настоящий "город молодежи мира". Об этом заявил Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

Президент указал, что удалось создать больше ожидаемого. Также Путин поблагодарил участников мероприятия и отметил, что РФ хотела создать для всех условия свободы, творчества и дружбы, чтобы люди могли общаться, находить новых друзей и партнеров для будущих проектов. Лидер РФ выразил надежду, что это удалось.

В своей речи Путин сказал, что традиционные ценности являются фундаментом бытия. По его словам, именно это роднит всех между собой. Более того, продолжил российский президент, в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации. Он подчеркнул, что все люди равны.

Глава государства считает, что неравные условия для развития людей на всей планете – это главная несправедливость существующего мироустройства. Он сказал, что не знает о возможности сделать так, чтобы все росли, развивались и раскрывали свои таланты в равных условиях, однако, по его мнению, к этому нужно стремиться.

"Даже сам факт, что мы будем к этому стремиться, сделает мир более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным", – подытожил Путин.

Ранее сообщалось, что на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приехали молодые люди из более чем 180 стран. На площадках гости могли увидеть бразильский карнавал, послушать народные белорусские песни, познакомиться с вьетнамскими музыкальными инструментами и другое. Также на мероприятии работал международный маркет, на котором функционировал шоурум "Сделано в Москве".

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