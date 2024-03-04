Шествие молодежи мира состоялось в Сириусе

В Олимпийском парке в рамках Всемирного фестиваля молодежи состоялось шествие молодежи мира. Участники из более чем 180 стран, а также из всех регионов России устроили карнавал с национальными костюмами и песнями.

Обращение Михаила Ефремова в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО) не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Адвокат актера добавил, что право на подачу заявления об УДО наступит только в конце марта.

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