Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

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В столице наблюдается рекордный рост производства в ключевых отраслях, отметил Сергей Собянин в рамках встречи с Владимиром Путиным. По словам мэра, об этом свидетельствуют экономические показатели, которых удалось достичь по итогам прошлого года.

"Результаты 2023 года в Москве, я думаю, одни из самых лучших за всю современную историю. Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – рост от 25 до 40%", – уточнил он.

Градоначальник также обратил внимание, что в городе продолжается строительство домов в рамках программы реновации. Кроме того, отмечается рост инвестиций в недвижимость, добавил он.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что оборот столичной сферы услуг населению вырос на 10,5% в прошлом году. По его словам, рост наблюдается во многих сегментах.

Так, гостиничный бизнес увеличил объемы продаж почти на 14% – до 128,6 миллиарда рублей, а оборот услуг коммерческого образования вырос почти на 10% – до 243,3 миллиарда рублей.



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