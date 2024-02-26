26 февраля, 18:05Экономика
Столичная компания вдвое увеличила выпуск оборудования для промышленной роботизации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московский производитель "Интеллектуальные робот системы" в прошлом году в два раза увеличил выпуск оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Как рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский, компания создала в 2023 году 325 устройств. Оборудование производителя используется на 260 заводах в пяти российских регионах, отметил он.
Уточняется, что в линейке компании представлены свыше 20 единиц оборудования, которое применяется для автоматизации и роботизации сварки, лазерной обработки, резки, напыления и дробеструйной обработки.
Директор предприятия Антон Бычковский сказал, что благодаря высокому темпу роста штат сотрудников увеличился в два раза. Также, продолжил он, планируется увеличить объем выпускаемой продукции и освоить новую номенклатуру оборудования.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что предприятия закупили более 700 единиц оборудования в прошлом году с помощью льготной программы поддержки промышленности. Со слов мэра, помощь предоставляется производителям микроэлектроники, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций и иным компаниям.
"Актуальный репортаж": как Москва обеспечивает рост объема производства
Читайте также
- Собянин: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 18,5%
- Столичный производитель наладит серийный выпуск новой модели газоанализатора для Арктики