Столичная компания вдвое увеличила выпуск оборудования для промышленной роботизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский производитель "Интеллектуальные робот системы" в прошлом году в два раза увеличил выпуск оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Как рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский, компания создала в 2023 году 325 устройств. Оборудование производителя используется на 260 заводах в пяти российских регионах, отметил он.

Уточняется, что в линейке компании представлены свыше 20 единиц оборудования, которое применяется для автоматизации и роботизации сварки, лазерной обработки, резки, напыления и дробеструйной обработки.

Директор предприятия Антон Бычковский сказал, что благодаря высокому темпу роста штат сотрудников увеличился в два раза. Также, продолжил он, планируется увеличить объем выпускаемой продукции и освоить новую номенклатуру оборудования.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что предприятия закупили более 700 единиц оборудования в прошлом году с помощью льготной программы поддержки промышленности. Со слов мэра, помощь предоставляется производителям микроэлектроники, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций и иным компаниям.

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