Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 17:30

Новости

Собянин: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 18,5%

Собянин: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 18,5%

Новости часа: Кригскомиссариат отреставрировали в столице

Сергей Собянин рассказал о расширении социальной инфраструктуры ЦАО

Собянин: в Москве реализуют три проекта по созданию мест приложения труда

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации

Сергей Собянин поздравил военнослужащих и участников СВО с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы озвучил планы развития городского транспорта до 2030 года

Новости часа: профилактику Вечного огня провели в Москве накануне Дня защитника Отечества

Новости часа: время описания лучевых исследований в Москве сократилось в 16 раз

Объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности вырос за 2023 год на 18,5%. Как рассказал Сергей Собянин, среди лидеров – производители одежды, фармацевтические производства и предприятия, изготавливающие электрическое оборудование.

Растет производство и продуктов питания, станков, машин, комплектующих для автомобилей и многое другое. В столице для бизнеса созданы комфортные условия, разработано более 20 мер поддержки предпринимателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика