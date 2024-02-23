Собянин: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 18,5%

Объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности вырос за 2023 год на 18,5%. Как рассказал Сергей Собянин, среди лидеров – производители одежды, фармацевтические производства и предприятия, изготавливающие электрическое оборудование.

Растет производство и продуктов питания, станков, машин, комплектующих для автомобилей и многое другое. В столице для бизнеса созданы комфортные условия, разработано более 20 мер поддержки предпринимателей.

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